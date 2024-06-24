Угроза верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Джозепа Борреля прозвучала так: двери в ЕС для Грузии будут закрыты, если правительство продолжит свои действия.

Прибыв в Люксембург на встречу министров иностранных дел стран ЕС, Боррель заявил: "Сейчас двери ЕС открыты для Грузии, но, если правительство продолжит делать то, что делает, эти двери будут закрыты".

Такова реакция еврочиновника на закон об иностранных агентах, который вступил в силу в Грузии 3 июня. Его подписал спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя подписание закона, заявил, что это победа над недоброжелателями, и Тбилиси таким образом удалось сохранить суверенитет и безопасность.