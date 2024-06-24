В США рассказали о мощном сигнале Путина Западу

Визит президента РФ Владимира Путина в Северную Корею является мощным и тревожным сигналом для Запада на фоне углубления отношений России и КНДР. Об этом пишет агентство Associated Press.

«На прошлой неделе прозвучал сильный сигнал: в условиях растущей конфронтации с США и их союзниками по поводу Украины российский лидер готов бросить вызов Западу», — говорится в сообщении агентства.



Издание отмечает, что визит Путина в КНДР «усилил обеспокоенность в Вашингтоне и Сеуле». Как сообщает Associated Press, США и Южная Корея рассматривают углубление отношений России и Северной Кореи «как альянс».

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18 июня российский президент Владимир Путин прибыл в Пхеньян с официальным визитом. На следующий день глава государства провел переговоры с Ким Чен Ыном, по итогам которых стороны подписали договор о всеобъемлющем партнерстве. Как рассказал северокорейский лидер, этот документ предполагает развитие сотрудничества двух государств во всех сферах, включая военную.