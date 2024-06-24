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Страны ЕС достигли соглашения по использованию доходов от активов РФ для Украины

Страны ЕС смогли достичь договоренности по использованию странами Запада доходов от замороженных зарубежных активов РФ. Об этом перед заседанием Совета министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, передает РИА Новости.

Страны ЕС достигли соглашения по использованию доходов от активов РФ для Украины
© РИА Новости
"Было достигнуто соглашение, мы договорились о достаточных гарантиях безопасности для этого процесса, чтобы высвободить доходы от замороженных российских активов", - подчеркнула она.

До этого сообщалось, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 24 июня на встрече глав МИД ЕС объявит о первом транше в €1,4 млрд прибыли от активов России в фонд помощи Украине.

21 июня еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что Украина получит первый транш средств от замороженных активов России до конца лета. Он подчеркнул, что в первую очередь внимание будет сосредоточено на использовании этих средств в военную поддержку Киева.

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