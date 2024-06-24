Китай выступил с заявлением в ответ на новое ограничение со стороны США

Министерство коммерции КНР считает, что Вашингтону следует прекратить использовать торгово-экономические вопросы в качестве оружия. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение ведомства.

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Данное заявление – реакция на правила по ограничению инвестиций в Китай, которые предлагает Минфин США. Как указано в сообщении, американские власти неоднократно подчеркивали, что у них нет намерений разрывать связи с Китаем или препятствовать экономическому развитию КНР.

«Но они настояли на обнародовании проекта правил, ограничивающих инвестиции американских компаний в Китай и подавляющих нормальное развитие китайской промышленности», – указало ведомство.



Подобная политика негативно влияет на торгово-экономическое сотрудничество компаний КНР и США, ведет к подрыву международного торгово-экономического порядка и нарушению безопасности и стабильности глобальных производственных и логистических цепочек, указали в министерстве.

В США взвинтили тарифы на товары из Китая

Ранее в Министерстве коммерции КНР сообщили, что действия Евросоюза ведут к торговым конфликтам, которые влекут за собой торговую войну.