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Орбан назвал способного завершить конфликт на Украине человека

Бывший президент и кандидат на пост главы США Дональд Трамп является единственным человеком, способным завершить конфликт на Украине.

Орбан назвал способного завершить конфликт на Украине человека
© globallookpress.com

Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью медиагруппе Funke, его слова приводит крупнейшая газета группы WAZ.

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«Президент США — единственный человек во вселенной, который мог сделать два решающих звонка Киеву и Москве», — заявил Орбан, имея в виду кандидата на пост президента и экс-лидера США Трампа.

По слова Орбана, бывший американский президент «не начал ни одной войны». Европе нужны такие политики, как Трамп, «люди, которые встряхнут систему», считает премьер Венгрии.

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