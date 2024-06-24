Мирзиеев в телеграмме Путину осудил теракты в Дербенте и Махачкале

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с терактами в городах Дербент и Махачкала, которые привели к жертвам среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских.

«Лидер Узбекистана решительно осудил теракт в Дагестане и выразил готовность к продолжению активного взаимодействия соответствующих структур по борьбе с этими вызовами», - написал пресс-секретарь узбекистанского лидера Шерзод Асадов в своем Telegram-аккаунте.



Ранее глава республики Дагестан Сергей Меликов провел заседание оперативного штаба. По его словам, оперативно-следственные мероприятия в республике будут проводиться до выявления всех участников «спящих ячеек» террористов. Также от отметил, что за подготовкой злоумышленников стоят зарубежные кураторы.

Напомним, нападения на синагогу, церковь, а также пост ДПС в Дербенте и Махачкале произошли накануне вечером. Вооруженные боевики открыли стрельбу по силовикам и гражданским. В Дагестане 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура.