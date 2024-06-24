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Орбан высказался за инициативу немедленного прекращения огня на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свое мнение по поводу ситуации на Украине. Об это сообщает ТАСС.

Премьер уверен, что США должны как можно быстрее выступить с инициативой прекращения огня на Украине.

«Мы должны прекратить убийства на фронте», - отметил он.



При этом он также рассказал, что если бы Украина была одна, то уже давно наступило бы перемирие.

Япония выразила России озабоченность из-за визита Путина в КНДР

Япония переживает из-за военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна и визита президента РФ в КНДР. Это стало известно со слов генерального секретаря кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Об этом сообщает ТАСС.

Свое мнение на этот счет японская сторона выразила на встрече директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой с директором департамента Европы Масаси Накагомэ японского МИД.

До этого Хаяси выразил обеспокоенность и озабоченность по поводу отношений между Россией и КНДР.

Зимбабве заинтересована в прямом авиасообщении с РФ

Власти Зимбабве хотят открытия прямого авиасообщения между Москвой и Хараре. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел и международной торговли Республики Зимбабве Фредерик Шава рассказал об этом в интервью информагентству. По словам представителя Республики – они очень ждут когда в страну начнет осуществлять рейсы "Аэрофлот".

По его мнению – это поможет увеличить приток туристов не только в Зимбабве, но и в весь регион.

В Дагестане в связи с нападениями боевиков объявили трехдневный траур

Из-за нападения боевиков в Махачкале и Дербенте в Дагестане объявили трехдневный траур. Об этом сообщает ТАСС.

В Telegram-канале администрации главы республики Сергея Меликова появилась информация о том, что 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Указ уже подписан главой региона.

В дни траура на территории всей Республики приспустят государственные флаги. Развлекательные передачи и мероприятия также отменят на это время.

В Севастополь прибыли медики из Москвы

Сводная бригада медиков прибыла в Севастополь по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Сводная бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф, медиков из учреждений под ведомством Минздрава РФ и Департамента здравоохранения Москвы прибыла на место ЧП для помощи пострадавшим. Среди них также есть представители МЧС, психологи.

35 человек из бригады уже развели по больницам, где они оценивают состояние пострадавших после атаки на регион и необходимость их транспортировки.