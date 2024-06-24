«Худшие годы в истории ЕС». Орбан призвал сменить фон дер Ляйен на посту ЕК

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал сменить Урсулу фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии (ЕК), назвав прошедшие пять лет худшими в истории ЕС.

Отвечая на вопрос, почему он препятствует назначению фон дер Ляйен на второй срок, Орбан сказал: "Из-за ее низкой эффективности". "Зеленая" трансформация является совершенно провальным менеджментом, миграционный пакет не решает проблемы. Европа нуждается в более эффективном руководстве, есть достаточно талантливых политиков, которые могут это делать", - пояснил премьер в интервью германской медиагруппе Funke. "Но я не назову имен", - добавил он.

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"Прошедшие пять лет были, возможно, худшими пятью годами в истории ЕС. Успехи Еврокомиссии и брюссельской элиты слабые", - считает Орбан. Премьер отметил, что на выборах в Европарламент люди показали, что хотят изменений в Брюсселе.

"Но то, как сейчас все выглядит, у власти останется та же правящая коалиция. Я не испытываю радости от того, что сейчас происходит", - сказал премьер. "У нас структурная проблема", - подчеркнул он.



В интервью Орбан также заявил, что, если европейцы хотят идти нога в ногу с американцами, то им предстоит "снова вырасти". "Возможно, и касательно политического веса на мировой арене, который у нас однажды был и который мы затем потеряли", - отметил он. При этом Орбан положительно высказался о бывшем президенте США Дональде Трампе.

"Я на 100% уверен в Дональде Трампе, нет, на 101%. Первая причина - он был человеком мира, он не начал ни одной войны", - сказал премьер.



7 марта фон дер Ляйен была выдвинута кандидатом на пост главы ЕК на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Согласно базовым документам Евросоюза, глава ЕК назначается решением лидеров сообщества на саммите ЕС и утверждается тайным голосованием в Европарламенте, по результатам которого кандидат должен набрать большинство голосов.