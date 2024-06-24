В Японии заявили, что следят за ситуацией в России после теракта

Власти Японии следят за ситуацией в России в связи с терактами в Дагестане и напоминают о действующем призыве для граждан Японии воздержаться от поездок в РФ. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

"Правительство продолжит внимательно следить за ситуацией в России, в том числе за этим инцидентом. На данный момент мы не получили никакой информации о каком-либо ущербе жизни или здоровью японских граждан. Для всей территории РФ продолжают действовать рекомендации приостановить поездки. Мы просим японских граждан воздержаться от поездок в Россию с какой-либо целью", - сказал он.



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