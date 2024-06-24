Япония обратилась к РФ по поводу визита Путина в КНДР

Япония выразила РФ озабоченность из-за военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна, а также недавнего визита российского президента Владимира Путина в КНДР. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

Отмечается, что соответствующую позицию японская сторона изложила в ходе состоявшейся в Москве 21 июня встречи директора третьего департамента Азии Людмилы Воробьевой с директором департамента Европы Масаси Накагомэ японского МИД.

В КНДР раскритиковали США после удара ВСУ по Севастополю ракетами ATACMS

"Данная встреча состоялась по случаю визита директора департамента Накагомэ в Москву для обмена мнениями с посольством Японии в России, а также с российской стороной. Мы выразили обеспокоенность и озабоченность в связи с продолжающимся военным сотрудничеством РФ и Северной Кореи, в том числе это касается недавнего визита президента Путина в Северную Корею", - сказал Хаяси.



Также, по его словам, Накагомэ в ходе встречи в Москве выступил за скорейшее возобновление гуманитарных обменов с южной частью Курильских островов, в том числе посещения могил предков бывшими японскими жителями этих территорий.

"Важно донести позицию Японии, и я считаю, что эта встреча была значимой с этой точки зрения", - заключил генсек кабмина.



Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня находился с государственным визитом в Пхеньяне. 19 июня Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает немедленное оказание военной помощи в случае оборонительной войны. Путин сказал, что новое соглашение не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности. Лавров отмечал, что против пункта о военной помощи в случае оборонительной войны могут выступать только "потенциальные агрессоры".