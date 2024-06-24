Экс-офицер армии США Скотт Беннетт сообщил RT, что направит американскому послу в России данные об обстреле со стороны ВСУ ракетами ATACMS пляжа в Севастополе.

В данный момент он собирает отчёт о военных преступлениях против граждан России со стороны США, совершённых руками военнослужащих ВСУ. В документ войдут в том числе свидетельства об обстреле Севастополя.

Американец намерен добиваться расследования и ответа властей США за участие в военных преступлениях, связанных с использованием американских ракетных боеприпасов солдатами ВСУ.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что властям США не удастся уйти от ответственности за то, что они поддерживают преступления украинского правительства.