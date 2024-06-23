Нетаньяху: фаза интенсивных боев с ХАМАС подходит к концу

Фаза активных боев с радикальным палестинским движением ХАМАС в городе Рафах в секторе Газа скоро завершится. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью 14-му каналу израильского телевидения.

"Военные действия в интенсивной фазе в Рафахе скоро закончатся, но мы продолжим операции и удары и не сдадимся. Мы бьем по ним со всей силой", - сказал Нетаньяху.



Он добавил, что даже в случае снижения интенсивности боев Израиль не остановит войну и будет добиваться уничтожения ХАМАС.