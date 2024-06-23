Макрон рассказал, как долго хочет оставаться на посту президента

Президент Франции Эмманюэль Макрон после роспуска парламента и появившихся на этом фоне заявлений о необходимости его собственной отставки пообещал выполнять свой мандат до 2027 года. Об этом он заявил в письме к согражданам, выдержки из которого публикует радио France Bleu.

"Вы можете выразить мне доверие, чтобы я мог исполнять свои обязанности до мая 2027 года, как ваш президент, постоянно защищая нашу республику и наши ценности", - говорится в тексте письма.



В опубликованном тексте глава государства поясняет, что был вынужден пойти на роспуск Национального собрания (нижней палаты парламента), чтобы избежать отставки правительства осенью, когда оппозиционные силы якобы собирались поставить на голосование вопрос о доверии кабмину. По его словам, это привело бы страну к кризису, учитывая, что осенью обычно принимается бюджет на следующий год. Также Макрон признал, что на недавних выборах в Европарламент президентский блок "Ренессанс" потерпел "тяжелое поражение", тогда как крайне правые и крайне левые партии набрали суммарно почти 50% голосов.

"Я знаю, что для многих из вас это стало неожиданностью, вызвав беспокойство, неприятие, а иногда и гнев в мой адрес. Но это решение - единственное, которое может позволить нашей стране двигаться вперед и объединиться", - сказал он, подчеркнув, что в настоящее время Франция сталкивается с "историческими вызовами".



Глава государства отметил, что эти выборы не являются вотумом доверия президенту и призвал сограждан "проанализировать программы партий, принять решение и голосовать".

Агитация за президентский блок

В этом же письме он обрушился с критикой на правую партию "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен. По его словам, эта партия "не предлагает ничего конкретного" и "разделяет нацию", противопоставляя "настоящих французов" и "французов на бумаге". Также он заявил о том, что представители этой партии в случае прихода к власти увеличат налоги. Коалицию левых в лице "Неподчинившейся Франции" и ее союзников он также уличил в планах повысить налоги "для всех, а не только для богатых" и обвинил их в неспособности "сформулировать свою позицию по поводу светскости и антисемитизма".

Лучшим же выбором для страны, по его мнению, является центристский блок "Вместе за республику". В качестве плюсов президент обозначил поддержку со стороны действующего премьер-министра, отказ от дополнительных налогов и долгов, "четкий выбор в отношении Израиля и Украины", а также удвоение бюджета Вооруженных сил Франции. По его словам, президентский блок "защищает французский народ и готовит его к будущему", а голосование за него не позволит допустить "победы крайне левых или крайне правых во втором туре выборов".

Макрон заверил, что услышал желания французов по поводу перемен и повышения безопасности жизни и пообещал, что правительство разработает "гораздо более сильные и жесткие меры". Президент признал, что в стране существует "демократическое недомогание" и запрос на "социальную справедливость", поскольку "если ты не вырос в "правильной семье" или "правильном районе", практически невозможно достичь уровня жизни тех, кто родился в достатке".

"Этот раскол между народом и теми, кто управляет страной, мы так и не смогли преодолеть. Да, то, как мы управляем, должно глубоко измениться. Грядущее правительство, которое обязательно будет отражать результаты вашего голосования, я надеюсь, объединит республиканцев разных убеждений, которые проявили мужество в противостоянии крайним силам. Выборы в законодательные органы 30 июня и 7 июля - это выбор большинства, которое будет защищать ценности республики, управлять и определять амбициозный курс Франции", - написал он.



Досрочные выборы

Макрон принял решение распустить Национальное собрание (нижнюю палату парламента) и объявить досрочные выборы после того, как его сторонники потерпели поражение на выборах в Европарламент 9 июня. Представители партии "Ренессанс" заняли второе место, получив 14,6% голосов, тогда как участники списка "Национального объединения" набрали 31,4%. Выборы в Нацсобрание пройдут в два тура 30 июня и 7 июля.

Согласно последним опросам общественного мнения, президентский блок "Вместе за республику" на предстоящих выборах может претендовать примерно на 19-21% голосов, тогда как партия "Национальное объединение" может получить от 31,5 до 36%, в зависимости от опроса. Коалиция левых сил "Новый народный фронт", которую формируют представители "Неподчинившейся Франции", Коммунистической партии, Социалистической партии и EELV ("Европа - Экология - "Зеленые"), может претендовать на голоса 26-29% респондентов.