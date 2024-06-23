Пашинян: народ Армении больше не хочет бороться и страдать

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что народ республики больше не желает «бороться, страдать и выживать», а хочет просто жить. Республике нужна «идеология жизни», невзирая на внешние вызовы. Армянского премьера цитирует РИА Новости.

В воскресенье Пашинян выступил на политическом собрании партии «Гражданский договор».

«Идеология реальной Армении следующая — народ говорит нам и всем: "Мы не хотим больше бороться, выживать, страдать, жертвовать собой. Мы хотим просто жить"», — сказал Пашинян.



По его словам, именно таково послание народа элитам и правящему большинству.

Пашинян уверен, что народ не хочет «креста на шее», который надо «тащить по пути к Голгофе наверх или вниз». Вместо этого ему нужна «атмосфера, чтобы просто жить, чтобы были счастливы и благополучны дети». И государство должно обеспечить это счастье и благосостояние, а не быть «плацдармом и форпостом для какой-то вечной борьбы».

Премьер считает, что очередное протестное движение в Армении потерпело неудачу, так как народ «предпочел реальную Армению».

Пашинян также уверен, что есть большие страны, крупные международные игроки, хотят, чтобы армянский народ был страдающим, «скитальничал», «подвергался резне», а потом просил о спасении. Другой внешний вызов, по словам премьера, связан с Азербайджаном, который заявляет, что «вы не давали мне жить 30 лет, теперь я не дам вам жить и буду мстить».