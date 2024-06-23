Популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и антироссийских санкций. Об этом заявил канцлер Олаф Шольц в интервью ARD.

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«Многие не согласны с поддержкой Украины и санкциями против России. Это также отражается на результатах выборов. Но у нас нет альтернативы», — заявил канцлер.



31 мая Шольц разрешил Вооруженным силам Украины использовать переданное Киеву немецкое оружие для ударов по российской территории. Запрет на применение оружия был официально снят из-за успехов Вооруженных сил России на харьковском направлении.

Шольц назвал плохим результат коалиции в ФРГ

При этом Шольц заверил, что Германия не намерена отправлять немецких инструкторов для обучения солдат на территории Украины. Он отметил, что Берлин принял решение оказывать поддержку Киеву в вопросе подготовки на собственной территории.