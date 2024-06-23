На азербайджанской свадьбе произошло массовое отравление

Более 40 гостей свадебной церемонии в азербайджанском городе Акстафа были госпитализированы с отравлением. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности республики (АПБА).

«Более 40 человек, принимавших участие в свадебной церемонии, состоявшейся в городе Акстафа, были госпитализированы с диагнозом отравление», — говорится в сообщении.



Предварительное расследование показало, что свадьбу организовал житель села Ашаги Гейджалы Акстафинского района. Гостям предложили блюда, приготовленные в домашних условиях без соблюдения соответствующего температурного режима.

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Контролирующие организации взяли пробы блюд для лабораторного анализа.