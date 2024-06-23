Эксперты назвали возможные причины приступов ступора у Байдена

Приступы ступора у Байдена могут быть вызваны эпилепсией, болезнью Паркинсона и проблемами с сердцем. Об этом эксперты рассказали Daily Mail.

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Ощущение отсутствия в реальности может быть симптомом эпилепсии, сообщил профессор неврологии в Университете Халла Файяз Ахмед. Это происходит при нарушении проведения электрических сигналов в мозге из-за травмы или рубцов. Иногда у человека могут происходить сотни таких приступов в день.

Ишемическая транзиторная атака, также известная как микроинсульт, вызывается временным нарушением кровоснабжения в части мозга. При этом может возникнуть не только ступор, но и слабость или потеря чувствительности в лице, руке или ноге.

Проблемы с кровообращением, например, из-за сердечно-сосудистых заболеваний, могут привести к обмороку, ступору, головокружению. У пожилых это обычно связано с замедлением сердцебиения или снижением артериального давления.

Также нарушения речи и сознания возможны при болезни Паркинсона и панических атаках, отметили эксперты.