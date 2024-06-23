Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси придерживается "стратегического терпения" в вопросе возвращения Абхазии и Южной Осетии. Его выступление в Берлине по случаю дня независимости Грузии приводит пресс-служба правительства.

По словам Кобахидзе, в результате реализации данной стратегии Грузия станет "единым и целостным государством". В качестве примера он привел Германию, которая десятилетия "терпеливо ждала воссоединения".

"Мы так же придерживаемся политики стратегического терпения, и мы уверены, что наша политика в конце концов осуществит мечту Грузии, мечту грузин, и Грузия станет единым и целостным государством", - заявил премьер-министр.



До этого Кобахидзе заявил, что Грузия планирует вернуть в свой состав Абхазию и Южную Осетию и в 2030 году стать членом Европейского союза (ЕС).

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После этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин сказал, что заявление премьер-министра Грузии связано с желанием продемонстрировать свой патриотизм, а также оправдаться перед Западом.