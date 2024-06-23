Экс-президент Молдавии рассказал о последствиях утраты суверенитета

Молдавию могут втянуть в вооруженные конфликты, если она перестанет вести независимую политику и подчинится диктату других стран. Об этом в День суверенитета республики заявил экс-президент, лидер оппозиционной «Партии социалистов» Игорь Додон.

Додон отметил, что для Молдавии крайне важно не отказываться от своего суверенитета, иначе из страны она превратится в «населенную территорию». Её будут использовать другие государства, и «указывать ей, как развиваться, в какие ценности верить и с кем дружить или враждовать».

Экс-президент считает, что уже сейчас «некоторые государства» пытаются навязать свой диктат молдавской политике. Молдавию хотят превратить в рычаг для региональных стратегических интересов.

«В этих условиях потеря суверенитета и независимости может привести к вовлечению Молдовы в вооруженные конфликты, а в конечном итоге — к территориальным потерям или даже утрате государственности», — написал Додон в Telegram-канале.



Он отметил, что допускать этого нельзя.

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Додон заверил граждан, что в республике все еще сильны прогосударственные политические силы, «которые ставят суверенитет и национальные интересы выше геополитических конъюнктур текущего момента». Он убежден, что эти патриотические политические силы придут к власти, на благо страны и её граждан.

Молдова 23 июня отмечает День суверенитета. Декларация о суверенитете была принята в 1990 году депутатами Верховного Совета Молдавской ССР.