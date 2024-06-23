Президент Польши прибыл в Китай обсудить конфликт на Украине

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Китай с официальным визитом, где намерен обсудить с китайским руководством вопросы безопасности, в том числе конфликт России и Украины. Об этом сообщили в канцелярии польского лидера.

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По словам Дуды, он намерен представить Си Цзиньпину «всю ситуацию с безопасностью в нашей части Европы». Он подчеркнул, что намерен обсудить и конфликт на Украине, поскольку Китай обладает огромным влиянием на Россию.

«Россия сегодня является агрессором в Украине. И это то, что я хотел бы обсудить с президентом Си Цзиньпином. Представить ему нашу точку зрения на этот вопрос, на мой взгляд, является чрезвычайно важным», — заявил Дуда.



До этого Politico писал, что Китай невозможно вовлечь в инициативы стран Запада по мирному урегулированию конфликта на Украине. Как пишет издание, несмотря на наличие ряда разногласий по ситуации на Украине между Москвой и Киевом, стороны сходятся во мнении по ключевым вопросам. Так, Китай поддерживает опасения России по поводу безопасности из-за расширения НАТО, говорится в тексте.