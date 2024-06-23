В ФРГ озвучили новый план по украинским беженцам

Немцы больше не желают содержать украинских беженцев и выплачивать им пособия. Украинцы должны либо найти работу, либо уехать домой, в безопасные регионы на западе. Об этом заявил председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт, пишет Bild.

Добриндт считает, что Германии необходимы «более жесткие обязательства» для просителей убежища в том, что касается отношения к работе.

«Должен применяться базовый принцип: выход на работу в Германии или возвращение в безопасные районы Западной Украины», — заявил председатель.



Добриндт напомнил, что выплаты украинским беженцам задумывались как временные. Но сейчас менее 20 процентов украинцев работают в Германии. Всем «трудоспособным украинским беженцам необходимо предложить работу».

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По мнению политика, любой, кто отвергает труд, должен лишаться социальных пособий (Bürgergeld). Государственные выплаты «тормозят» трудоустройство украинцев и привязывают их к социальной помощи.

Блок ХДС-ХСС победил на выборах в Европарламент, немцы отдали ему 30% голосов. Блок также считается возможным победителем выборов в Бундестаг, они пройдут летом 2025 года.