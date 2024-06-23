Почему Дания не сможет помешать России в Балтийском море

Власти Дании, которые объявили, что рассматривают вариант ограничить судоходство в Балтийском море, не имеют законного права на такое действие, сообщает журналист газеты Tages-Anzeiger Марк Пфиценмайер. Он напомнил, что проливы, о которых говорит датский истеблишмент, причислены к международным водам.

Правовую основу для де-факто блокировки еще предстоит создать. Несомненно то, что Дания не смогла бы сделать соответствующий шаг без согласия других стран, поскольку Датские проливы являются международными водами. Но, похоже, Копенгаген сейчас хочет заняться именно этой важной частью, — отметил Пфиценмайер.



Журналист добавил, что находит подход Дании радикальным. Он также обратил внимание, что на идею Копенгагена уже последовала «буря негодования» со стороны Москвы.

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Ранее глава датского МИД Ларс Расмуссен сообщил агентству Reuters, что власти Дании рассматривают варианты ограничения прохода танкеров с российской нефтью через Балтийское море. Министр уточнил, что этот вопрос Дания обсуждает с другими странами региона и членами Евросоюза. Расмуссен не стал объяснять, какие конкретно меры планируется принять. По данным агентства, Дания обеспокоена тем, что перевозящие российскую нефть старые танкеры несут угрозу окружающей среде.