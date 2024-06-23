The New York Times: Путин разозлил США поездкой в Азию

Президенту России Владимиру Путину понадобилось 4 дня, чтобы «разозлить» Вашингтон и «встряхнуть» азиатский регион. Так издание The New York Times прокомментировало визит российского лидера в КНДР и Вьетнам.

«Четыре дня в Азии. Это все, что нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон, встряхнуть Пекин и группу стран Индо-Тихоокеанского региона, которые пытаются справиться с запутанным мировым порядком», — пишет американская газета.



Авторы считают, что российский лидер оставил «перерисованную карту рисков в Азии» после визитов в Пхеньян и Ханой на этой неделе.

В частности, КНДР получила большие возможности благодаря обещаниям России о технологичной военной помощи и пакту о взаимной обороне.

Путин также подписал «по меньшей мере дюжину соглашений» с Вьетнамом —страной, приобретающей все большее значение как для Китая, так и для США, «поскольку они соперничают за влияние в регионе».

«Поездка была одновременно вызывающей и разрушительной. Она показала, что борьба за власть, которую иногда называют новой холодной войной между США и КНР, менее бинарна, чем может показаться, и многие страны региона, похоже, вышли из этой недели с более глубоким чувством беспокойства», — пишет The New York Times.



Отмечается, что «особую тревогу» выразили официальные лица Южной Кореи и Японии — «заклятые враги КНДР». Обе страны уже говорили об ужесточении своей обороны и сближении с Соединенными Штатами и друг с другом. Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что визит Путина являет собой «сбывшиеся худшие опасения». Он считает, что Россия якобы заявила о своем намерении «стать организатором» государств-изгоев.

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Поездка Путина в Азию также «стала мощным напоминанием об исторических военных связях России»: Северная Корея, Индия и Вьетнам — лишь некоторые из стран, которые на протяжении десятилетий «сильно зависели от российской техники, обучения и технического обслуживания». Это позволяет России «крепко удерживаться в регионе», отмечает американская газета.