Во Франции раскритиковали украинский «прощальный подарок Макрона»

Читатели французского издания Le Figaro раскритиковали решение совета Евросоюза о переговорах по поводу вступления Украины и Молдавии в ЕС 25 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Читатели пишут, что вступление Украины в ЕС положит конец европейскому сельскому хозяйству, а «европейские лохи-налогоплательщики» будут финансировать восстановление бывшей советской республики.

За такой «прощальный подарок», по мнению комментаторов, надо поблагодарить Макрона.

«Но это же неважно, не так ли, для этих самодовольных европейских так называемых элит, которые обращаются ко мнению народа лишь раз в пять лет, когда подходят сроки парламентских выборов», — написал Dany L.



Ему ответили, что европейским элитам «наплевать на людей», они их не слышат и не понимают. Не исключено, что принимающим решения чиновникам «пора на осмотр к психиатру».

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Читатели считают, что переговоры о вступлении Киева в ЕС вызовут скандал, а Украину нельзя допускать в европейский блок, поскольку «слишком много взяточников в этой стране».

«Нет Украине в ЕС!» — резюмировал пользователь с ником l.



Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз начнутся 25 июня.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина принесет ЕС серьезные проблемы, связанные с сельским хозяйством.