В правительстве Украины заявили о помешательстве на вступлении в ЕС

Киев помешан на процессе вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом Украины Ольга Стефанишина в интервью Associated Press.

Стефанишина подчеркнула, что процесс вступления в ЕС является основным приоритетом для Владимира Зеленского. Чиновник добавила, что предстоящие шесть месяцев будут ключевыми для украинских переговорщиков.

«Украина немного помешана на процессе присоединения к ЕС и одержима им», — заявила замглавы правительства Украины.



По ее словам, в процессе вступления Киева в объединение уже задействовано более тысячи украинцев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры о членстве Украины в Евросоюзе начнутся уже 25 июня. Он также призвал страны ЕС ускорить поставки военной помощи.