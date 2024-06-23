Трамп решился на популистский шаг

Трамп оставил чаевые в размере 500 долларов в ресторане быстрого питания и оставил протестную надпись на чеке. Он сделал это в рамках кампании за отмену налогов на чаевые для работников сферы услуг, сообщает Fox Business.

Экс-президент США Трамп в субботу неожиданно заехал в ресторан Tony and Nick's Steaks в Южной Филадельфии перед предвыборным митингом в Университете Темпл.

Трамп оставил чаевые в размере 500 долларов и написал на квитанции «нет налогам на чаевые».

«Это было просто невероятно. Он разговаривал с людьми, они задавали вопросы. Он им отвечал, подписывал шляпы и все такое. Мы все фотографировались с ним», — рассказал Ники Люсидонио, владелец Tony and Nick's Steaks.



Он отметил, что Трамп «замечательный человек», за которого «здесь все болеют» и собираются голосовать в ноябре этого года.

Люсидонио отметил, что визит Трампа был неожиданным. Он знал только о женщине, которая пришла в пятницу днем «с кучей людей» и сделала большой и загадочный "вау-заказ" на субботу — около 200 сэндвичей (чизстейков). Она сказала, что «это для особенных людей».

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Многие владельцы малого бизнеса в США недовольны нынешним законодательством, которое облагает налогами чаевые.

В частности Люсидонио заявил, что «облагать налогом те чаевые, которыми эти бедные люди живут изо дня в день» — это «плохая шутка и безумие». Он добавил, что работникам заведений приходится тяжело, они работают по 15-20 часов в день.