Супруга Владимира Зеленского Елена заявила, что на Украине сегодня «неприятно говорить на русском», порадовавшись завершению тенденции «русификации» страны. Ее слова приводит The Daily Telegraph.

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«Во многих ситуациях виновата русификация всего, что только было на Украине. Когда можно было получить высшее образование только на русском, конечно, поколение за поколением пытались пробиться куда-то, и они говорили исключительно на русском языке. Слава Богу, это закончилось. И сейчас тенденция противоположная – без украинского ты ничего не сможешь сделать. Неприятно сейчас говорить на русском», — сказала Зеленская.



По ее словам, украинцам сегодня важно не говорить на русском. Кроме того, Зеленская назвала отличным тот факт, что россияне «не могут до конца понять» украинский язык, в то время как граждане республики «понимают их полностью».

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До этого Верховная рада Украины во втором чтении приняла законопроект, разрешающий использовать в детских садах страны все языки коренных народов или национальных меньшинств, за исключением русского. Власти Украины утверждают, что на «мове» сегодня в детских садах якобы говорят 99% детей.