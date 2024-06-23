Отключение света стало причиной чрезвычайного происшествия (ЧП) на территории коксохимического завода в городе Кривой Рог, расположенном в Днепропетровской области Украины. Об этом пишет местное издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление компании "АрселорМеталл".

Представители компании рассказали, что около 5:00 (совпадает с мск) на предприятии произошло внезапное отключение нескольких производственных мощностей от внешней энергетической системы. В результате сотрудникам завода пришлось принять ряд экстренных мер.

"Работники были вынуждены прибегнуть к ряду кризисных технологических действий по сохранению производственного оборудования, в частности оборудования коксохимического производства, и обеспечения безопасности сотрудников", — говорится в заявлении.



Однако, о каких именно шагах идет речь, в "АрселорМеталле" раскрывать не стали. Утром 23 июня украинское издание "Страна.ua" сообщило, что с территории коксохимического завода в городе Кривой Рог начал валить сильный дым. На этом фоне населенный пункт затянуло смогом, и здесь появился неприятный запах.

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Другие подробности о произошедшем в тот момент не уточнялись. При этом местные жители подчеркнули, что ночью со стороны предприятия раздались громкие звуки.