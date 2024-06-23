В Швейцарии оценили легитимность планов Дании по ограничению судоходства в Балтике

Правительство Дании, которое рассматривает возможность ограничить судоходство в Балтийском море, не имеет законного права для подобных решений. Об этом говорится в материале швейцарской газеты Tages-Anzeiger.

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По данным издания, балтийские проливы, где Дания планирует ограничить движение судов, являются международными водами. Это значит, что они находятся в равноправном пользовании всех государств. Именно поэтому у королевства нет права вводить ограничения на передвижение судов в одностороннем порядке. В материале уточняется, что на это необходимо согласие других стран.

17 июня министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что королевство рассматривает возможность ограничить передвижение в Балтийском море танкеров в связи с якобы перевозкой ими российской нефти. При этом порядка 60% морского экспорта российской нефти проходит через Балтийское море.