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В Одессе подожгли машину сотрудника военкомата

Неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского военкомата Одессы. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

В Одессе сожгли машину работника военкомата
© globallookpress.com

Издание опубликовало видео инцидента. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, однако, судя по записи, машина восстановлению не подлежит.

Последний раз похожий случай произошел в Одессе 18 июня.

Ранее уже такие происшествия фиксировались как в Одессе, так и в Днепре (ранее - Днепропетровск) и Киеве. Во всех случаях нападениям подвергались машины, находящиеся на балансе украинской армии. Таким образом население пытается бороться с насильственной мобилизацией. Сотрудники военкоматов останавливают на улицах мужчин, силой заталкивают в свой транспорт и увозят. Украинские военные даже стали наносить на свои машины надпись "Не ТЦК", таким образом давая понять, что они не служат в территориальных центрах комплектования - так на Украине называются военкоматы.

На Украине подрались сотрудник военкомата и призывник

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео "силовой мобилизации" и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.

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