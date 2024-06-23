В Одессе сожгли машину работника военкомата

Неизвестные подожгли машину сотрудника Приморского военкомата Одессы. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Издание опубликовало видео инцидента. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание, однако, судя по записи, машина восстановлению не подлежит.

Последний раз похожий случай произошел в Одессе 18 июня.

Ранее уже такие происшествия фиксировались как в Одессе, так и в Днепре (ранее - Днепропетровск) и Киеве. Во всех случаях нападениям подвергались машины, находящиеся на балансе украинской армии. Таким образом население пытается бороться с насильственной мобилизацией. Сотрудники военкоматов останавливают на улицах мужчин, силой заталкивают в свой транспорт и увозят. Украинские военные даже стали наносить на свои машины надпись "Не ТЦК", таким образом давая понять, что они не служат в территориальных центрах комплектования - так на Украине называются военкоматы.

На Украине подрались сотрудник военкомата и призывник

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео "силовой мобилизации" и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. 18 мая на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который позволяет призвать в армию еще сотни тысяч украинцев.