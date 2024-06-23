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Британский политик отказался оправдываться за поддержку позиции Путина по Украине

Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж после обвинений в поддержке позиции Владимира Путина в ситуации вокруг Украины заявил, что странам Запада следует признать свои ошибки, которые повлекли за собой конфликт, ради достижения мира. Его слова приводит газета The Telegraph.

Британский политик отказался оправдываться за поддержку Путина
© РИА Новости

Как считает Фарадж, у конфликта нет простого решения, однако для начала нужно признать правду о причинах и последствиях происходящего.

"Вот почему я просто хочу рассказать все как есть и делаю это уже десять лет. Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня "рупором Путина", лишь обнажают слабость своих доводов", - объяснил политик.

Он призвал прекратить нападки в свой адрес за объяснение реальных причин конфликта на Украине, поскольку именно политика Запада привела к его горячей фазе.

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До этого Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом действий НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток. Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.

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