Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж после обвинений в поддержке позиции Владимира Путина в ситуации вокруг Украины заявил, что странам Запада следует признать свои ошибки, которые повлекли за собой конфликт, ради достижения мира. Его слова приводит газета The Telegraph.

Как считает Фарадж, у конфликта нет простого решения, однако для начала нужно признать правду о причинах и последствиях происходящего.

"Вот почему я просто хочу рассказать все как есть и делаю это уже десять лет. Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня "рупором Путина", лишь обнажают слабость своих доводов", - объяснил политик.



Он призвал прекратить нападки в свой адрес за объяснение реальных причин конфликта на Украине, поскольку именно политика Запада привела к его горячей фазе.

Путин назвал Запад "зачинщиками и подстрекателями" конфликта на Украине

До этого Фарадж заявил, что украинский кризис является результатом действий НАТО и Европейского союза (ЕС), которые постоянно стремятся к расширению на восток. Он рассказал, что начал предупреждать об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году. По словам Фараджа, для него этот факт был очевиден.