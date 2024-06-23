Губернатор Окинавы раскритиковал власти Японии за наращивание военной мощи

Стремление правительства Японии нарастить военную мощь усиливает напряженность в регионе с учетом ситуации в Тайваньском проливе и на Корейском полуострове. Об этом заявил губернатор Окинавы Дэнни Тамаки на траурной церемонии по случаю 79-й годовщины завершения битвы за этот остров во время Второй мировой войны.

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"Быстрое развертывание Сил самообороны в сочетании с воспоминаниями о трагической битве за Окинаву вызывает у наших жителей чувство глубокой тревоги. Усиление потенциала сдерживания из-за наращивания военной мощи нашей страны фактически повышает напряженность в регионе с учетом противостояния между США и Китаем, усиление военной мощи Китая, проблем вокруг Тайваня и Корейского полуострова", - сказал он в своей речи во время мероприятия в Парке мира в городе Итоман. Трансляцию вело японское общественное телевидение NHK.



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По словам губернатора, Окинава продолжает испытывать различные проблемы из-за военных баз США, инцидентов и несчастных случаев, связанных с американскими военными, а также экологических проблем, причиной которых становится функционирование военных объектов США в регионе.

Японский премьер-министр Фумио Кисида в свою очередь отметил в своем выступлении, что "народ Окинавы несет тяжкое бремя из-за военных баз США". "Правительство относится к этому серьезно, и мы сделаем все возможное, чтобы уменьшить это бремя", - добавил он.

Правительство Японии в 2022 году утвердило обновленную стратегию национальной безопасности, предполагающую увеличение оборонных расходов к 2027 году до 2% ВВП по образцу НАТО. Согласно проекту бюджета, в 2024 финансовом году (начнется в апреле - прим. ТАСС) оборонные ассигнования вырастут до уровня около 7,92 трлн иен ($55,6 млрд), что примерно на 16,5% больше аналогичной статьи расходов в текущем году. Средства планируется потратить на приобретение ракет большой дальности японского производства в рамках поставленных ранее целей по укреплению контратакующего потенциала. Кроме того, бюджет включает в себя расходы на разработку истребителя следующего поколения совместно с Великобританией и Италией.

О сражении

Японская императорская армия в ходе боев потеряла более 94 тыс. солдат и офицеров, погибли около 100 тыс. местных жителей, каждый четвертый из населения острова. Многие из них были мобилизованы или стали жертвами обстрелов и бомбардировок. Американский десант потерял убитыми 12,5 тыс. человек. Это стало самыми крупными разовыми потерями с обеих сторон за все время тихоокеанской кампании Второй мировой войны.

Битва за Окинаву началась 1 апреля 1945 года и продолжалась 82 дня. Она отличалась большим ожесточением, хотя американские вооруженные силы обладали многократным превосходством в живой силе и несравнимым - в огневой мощи. Окончанием сражения считается 23 июня, когда ритуальное самоубийство совершил в Итомане командующий японским гарнизоном генерал-лейтенант Мицуру Усидзима вместе с большинством членов своего штаба. Однако разрозненное сопротивление на Окинаве продолжалось до начала сентября, когда действовавшие там японские отряды узнали о капитуляции своей страны и сложили оружие.