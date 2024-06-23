СМИ раскрыли, что делают с Байденом ради дебатов с Трампом

Глава Соединенных Штатов Джо Байден тренируется стоять 90 минут перед предстоящими дебатами с экс-президентом Дональдом Трампом, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники.

Глава государства «засел» в своей загородной резиденции в Кемп-Дэвиде вместе с командой советников. Подготовка главы американской администрации к дебатам состоит из двух основных частей. Первый этап посвящен изучению материалов и необходимой информации, проработке тезисов.

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Вторая часть подготовки - воплощение тезисов в жизнь с помощью имитации дебатов, в ходе которых президент 90 минут будет стоять на ногах, имитируя то, что ему придется делать в режиме реального времени на следующей неделе.

Как считают в окружении Байдена, Трамп на этих дебатах будет «более дисциплинированной версией самого себя», однако глава Белого дома готовится к всевозможным сценариям.

Первые дебаты Байдена и Трампа состоятся в Атланте, они пройдут 27 июня. Байден для подготовки к ним может на неделю пропасть из публичного поля. Белый дом пока не объявлял о мероприятиях на предстоящие выходные.

Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.