СМИ: ставленник Макрона отвернулся от него

Глава правительства Франции Габриэль Атталь, назначенный на пост президентом Эммануэлем Макроном, все больше отдаляется от главы государства в ходе предвыборной кампании, сообщает Les Echos.

По данным газеты, Атталь демонстрирует свою автономию и отмечает свои разногласия с Макроном в этой предвыборной кампании. На прошлой неделе Атталь представил себя как «свободного» премьера, а в конце недели на пресс-конференции он выступил с программой, призвав французов выбрать его в качестве премьера.

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В большинстве видеороликов нет изображения президента. На открытии перевыборного мероприятия под баннером «Вместе за Республику» — портрет Атталя, который заявил, что выборы станут вехой в вопросах власти и государственных институтов. Издание пишет, что это «как раз те два момента, по которым Эммануэль Макрон подвергался сильной внутренней критике».

Макрон назначил Атталя главой правительства в январе 2024 года. Эксперт Центра политических исследований Франции Ален Поликар заявил, что глава государства «выбрал друга», которому позволил появиться на политической арене. Он не исключил, что Макрон полагает, что Атталь останется преданным ему до конца и сможет стать авторитетным кандидатом на президентских выборах в 2027 году.

На прошедших в июне выборах в Европарламент во Франции партия «Национальное объединение» более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона (31,36% голосов). Президент объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.