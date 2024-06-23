Sabah: Саудовская Аравия отомстила Байдену за критику наследного принца

Окончание нефтедолларого соглашения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией стало местью кронпринца Мухаммеда бин Салмана, которого американский президент Джо Байден называл "изгоем". Об этом заявил директор отдела зарубежных новостей турецкой газеты Sabah Берджан Тутар.

© Газета.Ru

Он также заявил, что старый мировой порядок рушится. По его мнению, Запад, преследовавший максимальные цели, ускоряют переход к постамериканской эпохе еще больше. 10 июня сообщалось, что администрация Джо Байдена и Саудовская Аравия близки к заключению договора в сфере обороны в обмен на нормализацию дипломатических отношений королевства с Израилем.

Сделка может усилить напряженность в отношениях с Ираном, который является конкурентом Саудовской Аравии в регионе и углубляет свои связи с Россией. До этого Саудовская Аравия отказалась принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, так как там не было представителей России.