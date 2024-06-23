Трамп пообещал прекратить украинский конфликт до инаугурации

Экс-президент США Дональд Трамп в ходе митинга своих сторонников в Филадельфии дал обещание, что в случае победы на грядущих выборах урегулирует украинский конфликт ещё до официального вступления в должность главы государства.

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Об этом пишет ТАСС.

Также Трамп пообещал сделать всё для предотвращения Третьей мировой войны.

Инаугурация избранного президента США запланирована на 20 января 2025 года.

Ранее Трамп заявил, что действующий президент США Джо Байден скоро втянет США в третью мировую войну.