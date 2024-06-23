В США описали сценарий возвращения Тайваня Китаем

Китайские военные могут изолировать Тайвань, нанести ущерб его экономике и заставить поддаться воле правящей Коммунистической партии Пекина, даже не сделав ни единого выстрела, сообщает CNN со ссылкой на вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS).

Опасения, что Коммунистическая партия может выполнить свое обещание однажды взять под свой контроль Тайвань, при необходимости силой, усилились в последние годы из-за все более воинственных действий китайского лидера Си Цзиньпина в отношении острова. Аналитики и военные стратеги сосредоточились на двух ключевых вариантах, доступных Китаю – полномасштабное вторжение или военная блокада.

CSIS также предупреждает, что есть третий путь. Китай может инициировать полный или частичный карантин на Тайване, возможно, перекрыв доступ в его порты и прекратить жизненно-важные поставки, такие как электроэнергия. Китайская армия при этом может играть лишь вспомогательную роль.

«Мы предпримем решительные действия, чтобы ограничить независимость Тайваня и позаботимся о том, чтобы такой заговор никогда не увенчался успехом», — заявил на оборонном саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре министр обороны Китая адмирал Донг Цзюнь.



Он раскритиковал «внешние вмешивающиеся силы» за продажу оружия и наличие «незаконных официальных контактов» с Тайванем. Правящая Коммунистическая партия Китая заявляет, что остров принадлежит ей, несмотря на то, что никогда не контролировала его, и поклялась «воссоединиться» с ним, при необходимости силой.

В отчете CSIS отмечается, что у Пекина есть сильные варианты, которые могли бы не только удержать китайскую армию от участия в борьбе, но и фактически поставить островную демократию или ее сторонников, таких как Соединенные Штаты, в роль инициаторов военного конфликта для сохранения автономии Тайваня.