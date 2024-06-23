Раскрыты последствия вступления Украины в Евросоюз

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что присоединение Украины к Европейскому союзу станет проблемой для общей сельскохозяйственной политики ЕС. Последствиях вступления Украины в Евросоюз он раскрыл в эфире телеканала TVN, пишет РИА Новости.

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По его мнению, самыми трудными переговорами с Киевом станут именно на тему сельского хозяйства. «Там вы видите гигантские фермы, размером с фермы в Техасе, на очень плодородных землях. Это будет проблемой для всей общей сельскохозяйственной политики Европейского союза, и мы должны найти креативные решения», — подчеркнул он.

Также глава МИД Польши считает, что наихудшим явлением для Киева будет разворовывание помощи западных стран.

Ранее агентство France Presse сообщило, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз начнутся 25 июня.

21 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение ЕС за счет вступления Украины и Молдавии негативно скажется на будущем сообщества.