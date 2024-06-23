Экономист назвал опасным отказ Запада от обсуждения предложений Путина

Экономист Сакс назвал опасным отказ Запада от обсуждения предложений Путина
Отказ Запада от рассмотрения предложенных президентом России Владимиром Путиным условий по урегулированию конфликта на Украине подвергает опасности весь мир. такое мнение в интервью YouTube-каналу Dialogue Works выразил американский экономист Джеффри Сакс.
"Когда же эти глупцы на Западе поймут – Россия никогда не позволит Украине стать частью НАТО, и новые провокации могут перерасти в ядерную войну", - сказал он.
22 июня корреспондент американского издания Responsible Statecraft (RS) Блейз Малли обратил внимание на ужесточение позиции Владимира Путина по переговорам с Украиной после саммита в Швейцарии. 14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО.
Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.