Орбан обозначил позицию по конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение конфликта на Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС.

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"Важнейшие пункты: мы хотим повысить конкурентоспособность европейской экономики. Мы за прекращение войны. И проблема миграции должна быть решена", - заявил он в интервью медиагруппе Funke в ответ на вопрос, чего ожидать Европе от председательства Венгрии.



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"К тому же мы хотим побеспокоиться о том, чтобы в вопросе расширения ЕС шел прогресс в направлении Западных Балкан", - добавил премьер.

Более детально Орбан затронул проблему миграции. Он отметил, что Венгрия уже создала схему для рассмотрения заявок о предоставлении убежища за пределами страны.

"Если мигранты хотят прибыть в Венгрию, они должны сначала обратиться в венгерское посольство, например в сербской столице Белграде. Там будут изучаться все документы. Только если венгерские власти дадут зеленый свет, мигранты смогут въехать, иначе нет", - сообщил премьер. Он отметил, что приветствует попытки канцлера ФРГ Олафа Шольца найти пути решения проблемы миграции, в том числе за счет рассмотрения заявок за пределами ЕС.



Орбан рассказал, что на пике миграционного кризиса в 2015 году лично посетил главный железнодорожный вокзал в Будапеште, куда в большом количестве прибывали тогда мигранты. "Мне быстро стало ясно, что общественная концепция, которую я заметил у беженцев, представляет собой слишком большие риски для венгерских граждан", - сообщил он. В частности, по его словам, было очевидно, что они не поддерживают равные права для женщин.

"Мигранты выступали за вещи, которые я посчитал опасностью для Венгрии", - сказал Орбан.



Он считает, что был прав со своими предупреждениями девятилетней давности насчет развития ситуации с миграцией в Европе.