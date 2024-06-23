Украина добивается от США отмены запрета на удары ATACMS вглубь России

Киев оказывает давление на Вашингтон, добиваясь снятия запрета на использование дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщает Associated Press.

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По данным агентства, командиры заявили, что без возможности применять управляемые ракеты большой дальности, такие как ATACMS, у них связаны руки.

«Мы могли бы атаковать командные пункты [российской] бригады и всю северную группировку, потому что они расположены в 100–150 километрах от линии фронта», — сказал командир артиллерии в Харьковской области с позывным Гефаст.

«К сожалению, мы до сих пор не можем добраться, например, до аэродромов и их самолетов. В этом и проблема. Вот почему мы просим [союзников] снять ограничения на применение ракет большой дальности против ограниченных военных целей на территории России» - заявил ранее Егор Черниев, заместитель председателя парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.



Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил, что, по меньшей мере, 90 тысяч военнослужащих РФ в глубине российской территории готовятся к новому наступлению.

Украинские официальные лица надеются убедить американских союзников разрешить использование ATACMS против конкретных целей. В Киеве считают, что только отчаянные условия боевых действий, вероятно, смогут убедить американских чиновников отменить ограничение.