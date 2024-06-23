В Великобритании глава партии Reform UK Найджел Фарадж не должен занимать государственные должности в Соединённом Королевстве из-за своей позиции по кризису вокруг Украины, заявил теневой министр обороны Джон Хили, сообщает RT.

Ранее Фарадж заявил, что текущий конфликт спровоцировали Североатлантический альянс и Европейский союз своим постоянным расширением на восток. Это высказывание также раскритиковали глава британского правительства и бывший министр обороны. Эксперты связывают тезисы Фараджа, недавно вернувшегося в британскую политику, с приближающимися парламентскими выборами. По их словам, несмотря на определённую поддержку в обществе, Фараджу вряд ли удастся повлиять на политику Лондона в отношении Украины.

Хили указал, что глава Reform UK непригоден для политических должностей в Великобритании из-за его высказываний, так как лидеры всех британских партий сформировали единую позицию по поддержке Киеву.

Премьер-министр Риши Сунак счёл высказывания Фараджа неправильными и обвинил его в том, что он «играет на руку Путину». В свою очередь, бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал евроскептика «занудой из паба», который всюду лезет со своими примитивными оценками.

Фарадж выступил с такой позицией относительно украинского кризиса на фоне своего возвращения в британскую парламентскую политику, которое ряд СМИ называют «триумфальным». Он был одним из ключевых идеологов выхода Великобритании из Евросоюза и возглавлял партию UKIP. В 2021 году он объявил о своём уходе из политики. В начале июня этого года Фарадж заявил, что возвращается: он стал главой правопопулистской партии Reform UK и будет представлять её в качестве кандидата в парламент на всеобщих выборах 2024 года. Он также отметил, что стремится повторить успех, который привёл к победе на референдуме 2016 года по брекситу.