Партия «Альтернатива для Германии» намерена основать фракцию «Суверенитисты» в Европарламенте, которая будет выступать за нормализацию отношений с Россией и избавление от гегемонии ЕС.

Об этом пишет Spiegel со ссылкой на переписку одного из представителей АдГ.

По информации издания, немецкая партия хочет провести в одном из помещений парламента учредительное заседание новой фракции 27 июня. Для создания подобной фракции АдГ нужны 23 депутата из семи стран.

Ранее издание Bild сообщило, что политик от «Альтернативы для Германии» выиграла выборы в Гамбурге даже после переезда в Россию с детьми.