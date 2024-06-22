В МИД Польши допустили закрытие границы с Белоруссией

Польские власти рассматривают возможность закрыть два последних действующих погранперехода на границе с Белоруссией. Об этом заявил в эфире телеканала TVN24 глава МИД республики Радослав Сикорский.

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"В связи с действиями Белоруссии мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики", - сказал министр.



В этом контексте он сослался на опыт Финляндии, которая закрыла погранпереходы на границе с Россией.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска. По инициативе польской стороны четыре не функционируют, на пятом введены ограничения для белорусских грузовиков. На данный момент в нормальном режиме возможно движение легкового транспорта через КПП "Тересполь - Брест".

Варшава регулярно обвиняет Минск в организации наплыва мигрантов с Ближнего Востока и из Африки на границу с Польшей. По данным польской погранслужбы, с начала года зарегистрировано более 19 тыс. попыток нелегально проникнуть на территорию страны из Белоруссии.