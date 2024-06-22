Священника канонической УПЦ мобилизовали в ВСУ

Протодиакона Хустской епархии (Закарпатская область) канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Владимира Петровцева мобилизовали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом епархия сообщила на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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"Просим святых молитв за протодиакона Хустской епархии Владимира Петровцева, келейника митрополита Марка, мобилизованного в ВСУ", - говорится в сообщении.



Это уже не первый подобный случай. В марте были мобилизованы секретарь Хустской епархии УПЦ Иоанн Розман и протоиерей Иоанн Петечел. В апреле украинская полиция возбудила уголовное дело по факту незаконного призыва священников.