СМИ: США оказывали помощь "Азову" до снятия запрета

Американская администрация, предположительно, оказывала поддержку украинскому националистическому полку "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ) еще до снятия запрета. Об этом сообщает портал The Intercept.

Издание пришло к такому выводу на основании косвенных заявлений американских властей, а также фотографий, опубликованных националистическим полком.

В частности, "Азов" опубликовал снимки с людьми в американской военной форме, вручающими сертификат от декабря 2023 года одному из капитанов полка о прохождении курса подготовки при участии сил США в Европе. Госдепартамент и Пентагон отказались комментировать изданию, было ли прохождение подобного курса членом "Азова" легальным до снятия запрета.

Помимо этого, отмечает издание, один из бывших сотрудников Госдепартамента заявил изданию, что, согласно его пониманию, "Азов" мог получать поддержку американских властей еще с 2022 года.

Ранее в июне газета The Washington Post сообщала со ссылкой на заявление Госдепартамента, что американские власти разрешили передачу вооружений "Азову", сняв многолетний запрет. В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову" в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в 2023 году газета цитировала источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова" инкорпорировали в украинские вооруженные силы и национальную гвардию, а также создали с их участием такие обособленные вооруженные формирования, как спецподразделение "Кракен" или 3-я отдельная штурмовая бригада.