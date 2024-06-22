Назван новый способ захвата Китаем Тайваня

КНР может ввести карантин на Тайване и полностью блокировать остров с помощью большого количества кораблей Береговой охраны. В этом случае США будет отведена роль инициатора военного конфликта. Такое развитие событий спрогнозировали аналитики вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), сообщает CNN.

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Телеканал отмечает, что сейчас аналитики и стратеги рассматривают только два ключевых варианта, доступных Китаю – полномасштабное вторжение или военная блокада.

«Но Центр стратегических и международных исследований (CSIS), предупреждает, что есть третий путь, который значительно усложнит борьбу Соединенным Штатам и другим демократическим странам-единомышленникам. Это карантин», — сообщает CNN.



В недавно опубликованном отчете CSIS говорится, что Пекин может использовать тактику «серой зоны». Береговая охрана Китая, а также различные полицейские структуры по обеспечению безопасности на море могут инициировать полный или частичный карантин на Тайване. Тогда доступ к портам острова будет закрыт, прекратятся жизненно важные поставки для 23 миллионов жителей.

При этом китайская армия (НОАК) будет играть лишь вспомогательную роль, а США и их союзникам будет отведена «роль инициаторов военного конфликта для сохранения автономии Тайваня».

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В докладе отмечается, что Береговая охрана Китая считается правоохранительным органом. Это означает, что она может останавливать и регулировать судоходство вокруг острова в рамках карантина, который отличается от блокады.

«Карантин (является) проводимой правоохранительными органами операцией по контролю морского или воздушного движения в пределах определенного района, в то время как блокада носит преимущественно военный характер», — говорится в докладе.



Международное право считает блокаду актом войны. Однако «карантин, проводимый береговой охраной Китая, невозможно признать объявлением войны Тайваню».

Авторы доклада предупреждают, что это «поставит США в затруднительное положение».