В Запорожье начали отключать объекты критической инфраструктуры

В подконтрольной ВСУ части Запорожской области критическую инфраструктуру приходится отключать от электроснабжения. Об этом заявил назначенный Киевом «глава» Запорожья Иван Федоров, передает «Прайм».

По его словам, ухудшение энергоснабжения на Украине отразилось и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

«Мы вводим ограничения даже в заведениях, которые можно считать критической инфраструктурой», — сказал Федоров.



Он отметил, что в Запорожье отключено больше половины уличного освещения, во всех больницах и административных зданиях установлены генераторы. Водоснабжение и газоснабжение пока функционирует в полном объеме.

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Запорожская область — регион, вошедший в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты. Сейчас под контролем РФ находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что к зиме невозможно отремонтировать все поврежденные энергоблоки в стране.