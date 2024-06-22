Армения сделала Азербайджану неожиданное предложение

Армения через дипломатические каналы предложила Азербайджану создать двусторонний механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня, сообщили в пресс-службе аппарата премьер-министра Никола Пашиняна. Предполагается, что данная инициатива не позволит допустить эскалации на приграничных территориях.

Аппарат премьер-министра Армении по дипломатическим каналам предложил администрации президента Азербайджана создать двусторонний механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня. Аппарат премьер-министра Республики Армения предлагает начать практическую реализацию указанного механизма, — сказано в сообщении.



Ранее в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана сообщили, что подразделения армии Армении открыли огонь по позициям Вооруженных сил Азербайджана на Кельбаджарском направлении в период с 12:25 до 15:35 в пятницу, 21 июня. Инцидент произошел в направлении населенного пункта Моллабайрамлы. Уточняется, что военнослужащие азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры.

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До этого Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении 16 июня обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичевани. В ведомстве уточнили, что ВС республики приняли ответные меры. Обстрел со стороны Армении из стрелкового оружия произошел в направлении населенного пункта Шада Шахбузского района Нахичеванской Автономной Республики.