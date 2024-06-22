FT: Сербия экспортировала оружие, которое могло быть передано Украине

Сербия экспортировала в западные страны боеприпасов на 800 млн евро. Они могли попасть на Украину при помощи третьих лиц. Об этом пишет Financial Times, передает РБК.

По данным американского издания, президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что данная цифра соответствует «приблизительным показателям».

Он сказал, что продажа боеприпасов — возможность для бизнеса и «часть экономического возрождения» Сербии. Однако Белград не принимает чью-либо сторону в конфликте.

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа», — сказал Вучич.



По данным Financial Times, Вучич заявил, что у Сербии есть «прекрасная возможность», поскольку производимое ей оружие дешевле западного. При этом общий объем экспорта сербских боеприпасов может увеличиться.

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В Минфине Сербии заявили, что оборонная промышленность страны, в которой заняты около 20 тысяч человек, может расшириться.