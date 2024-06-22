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FT: Сербия экспортировала оружие, которое могло быть передано Украине

Сербия экспортировала в западные страны боеприпасов на 800 млн евро. Они могли попасть на Украину при помощи третьих лиц. Об этом пишет Financial Times, передает РБК.

FT: Сербия экспортировала оружие, которое могло быть передано Украине
© ТАСС

По данным американского издания, президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что данная цифра соответствует «приблизительным показателям».

Он сказал, что продажа боеприпасов — возможность для бизнеса и «часть экономического возрождения» Сербии. Однако Белград не принимает чью-либо сторону в конфликте.

«Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать их на Украину или в Россию... но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они в конечном итоге с этим сделают — это их работа», — сказал Вучич.

По данным Financial Times, Вучич заявил, что у Сербии есть «прекрасная возможность», поскольку производимое ей оружие дешевле западного. При этом общий объем экспорта сербских боеприпасов может увеличиться.

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В Минфине Сербии заявили, что оборонная промышленность страны, в которой заняты около 20 тысяч человек, может расшириться.

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